Incidente stradale a Nepi: si schianta con la moto e muore, la vittima è un 84enne Stando a quanto si apprende, ha perso la vita un uomo di 84 anni, T.T. le sue iniziali. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale sulla strada Nepesina a Nepi, provincia di Viterbo. Stando a quanto si apprende, ha perso la vita un uomo di 84 anni, T.T. le sue iniziali. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Civita Castellana e i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare l'uomo. Per lui, tuttavia, non c'è stato niente da fare. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto.

Stando a quanto riporta il quotidiano online Viterbo Today, l'anziano viaggiava a bordo della sua moto d'epoca, una Gilera 125, una serie di motociclette costruita dalla Gilera tra il 1949 e il 1960. La 125 fu presentata alla stampa il 22 marzo 1949 dalla Gilera, una casa motociclistica fondata a Milano nel 1909.

L'incidente in cui è rimasto coinvolto l'84enne è avvenuto al chilometro 9 della via Nepesina.

Incidente a Nepi anche nella serata di ieri: tre feriti, tra cui un bimbo

Un altro incidente è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 24 agosto, sempre a Nepi, questa volta nei pressi del ponte nuovo. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, si sono scontrati due mezzi. Tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Soccorse dagli operatori sanitari del 118, sono state tutte trasportate al pronto soccorso. Per fortuna le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, a causa dell'incidente la viabilità è stata deviata dalla polizia locale su via Tortolini con uscita ed entrata a porta Porciana.