Incidente stradale a Nepi, è morta la donna investita da un camion Rosilde Mazzalupi non ce l'ha fatta: la 68enne, travolta e ferita gravemente da un camion, è deceduta al Gemelli dov'era arrivata in eliambulanza e operata d'urgenza.

A cura di Alessia Rabbai

È morta la donna di sessantotto rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in via Roma nel Comune di Nepi. Il sinistro risale a sabato scorso 23 marzo ed è avvenuto nel territorio della provincia di Viterbo. Trasportata in condizioni disperate in ospedale, i medici l'hanno sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza, ma purtroppo è deceduta. La vittima si chiama Rosilde Mazzalupi. Appresa la notizia della drammatica sua scomparsa, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e che venga fissata la data dei funerali, per darle l'ultimo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Civita Castellana, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica.

L'incidente a Nepi tra camion e pedone

L'incidente, che ha avuto esito drammatico, è avvenuto nella tarda mattinata di sabato scorso 23 marzo nel centro di Nepi. Poco prima dell'accaduto la donna, una sessantottenne, stava attraversando la strada camminando sulle strisce pedonali. Improvvisamente un camion che stava transitando in quel momento, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'ha investita. L'impatto con il mezzo pesante che l'ha urtata è stato molto violento. Le condizioni della donna sono parse fin da subito critiche.

Allertati i soccorsi, sul posto è giunto il personale sanitario in eliambulanza, che ha preso in carico la sessantottenne e l'ha trasportata in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Arrivata nel nosocomio della Capitale, la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta ad un'operazione chirurgica d'urgenza, nel tentativo d'intervenire sui traumi riportati e di salvarle la vita. Purtroppo l'intervento dei medici non è andato a buon fine, perché le condizioni di salute della donna sono progressivamente peggiorate, fino al decesso.