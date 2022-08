Incidente oggi sull’autostrada A1: traffico in tilt, coda di 12 km a Roma Sud Le code, spiega Autostrade per l’Italia, hanno raggiunto i 12 chilometri in direzione Napoli. Il traffico scorre soltanto sulla corsia di sorpasso.

A cura di Enrico Tata

Traffico completamente bloccato sull'Autostrada A1, tra la diramazione Roma Est e la diramazione Roma Sud, a causa di un incidente. Le code, spiega Autostrade per l'Italia, hanno raggiunto i 12 chilometri in direzione Napoli. Il traffico scorre soltanto sulla corsia di sorpasso.

Il consiglio di Autostrade: "Si consiglia di percorrere la A24 verso Roma Est, proseguire in direzione del Grande Raccordo Anulare e rientrare in autostrada a Roma sud".

Sul posto sono presenti gli addetti di Autostrade, i mezzi di soccorso meccanico e le ambulanze del 118. Per il momento la dinamica dell'incidente è ancora sconosciuta. Sconosciuto anche il numero di feriti.

Sempre sull'Autostrada A1 si segnalano altri 6 chilometri di coda per un mezzo in avaria tra Valmontone e Anagni, sempre verso Napoli. Il consiglio di Autostrade per l'Italia in questo caso è quello di percorrere la A24 verso Roma Est, proseguire in direzione del Grande Raccordo Anulare e rientrare in autostrada a Roma sud.