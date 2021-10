Incidente nella notte sul Raccordo: quattro feriti, uno è grave Incidente notturno sul Grande Raccordo Anulare. Il ferito più grave è un uomo, rimasto incastrato tra le lamiere contorte di una delle due macchine e per fortuna liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Affidato alle cure dei sanitari del 118, è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale più vicino in codice rosso.

A cura di Enrico Tata

Quattro feriti, di cui uno grave. Questo il bilancio di un incidente avvenuto in piena notte sul Grande Raccordo Anulare di Roma all'altezza dello svincolo Casilina. Stando a quanto si apprende, sono rimaste coinvolte due automobili. Il ferito più grave è un uomo, rimasto incastrato tra le lamiere contorte di una delle due macchine e per fortuna liberato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Affidato alle cure dei sanitari del 118, è stato accompagnato d'urgenza all'ospedale più vicino in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Per il momento le cause dell'incidente restano ancora da chiarire.

I vigili del fuoco fanno sapere che l'intervento è stato eseguito poco prima dell'una di notte e sul posto sono arrivati gli uomini della squadra Tuscolano 2. Per salvare l'uomo rimasto incastrato nell'abitacolo, spiegano i pompieri, è stato necessario l'utilizzo del gruppo da taglio.