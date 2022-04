Incidente mortale sulla Pontina, morto Alessandro Quatrini: era a bordo della sua moto Alessandro Quatrini, 29 anni, è morto in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Pontina alla vigilia di Pasqua.

A cura di Enrico Tata

Si chiama Alessandro Quatrini il ragazzo di 29 anni, classe 1993, che è morto sabato, alla vigilia di Pasqua, in un tragico incidente avvenuto al chilometro 198 della Pontina, all'interno del Territorio di Terracina. Alessandro era di Frosinone e in tanti, su Facebook, gli hanno rivolto l'ultimo saluto. Per esempio Francesca ha scritto: "Non ci sono parole per descrivere quello che stiamo provando in questo momento… voglio ricordarti sempre con il sorriso, con la tua voglia di scherzare, ancora non riesco a crederci che non sei qui con noi … Sei e sarai per sempre il nostro fratello, guardaci da lassù. Ti vogliamo bene e te ne vorremmo per sempre, ciao Comparetto mio". E Anthony: "Una notizia che ci lascia spiazzati, un uomo, un lavoratore, una persona stupenda con mille pregi, fai buon viaggio a tutto gas! Ti voglio bene amico mio".

L'incidente in cui è morto Alessandro Quatrini

Stando a quanto si apprende, intorno alle 21 di sabato 16 aprile si sono scontrate un'automobile, una Fiat Idea, e la moto su cui era in sella Alessandro. L'impatto è stato violentissimo e per il 29enne non c'è stato niente da fare. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo, sbalzato dalla dueruote e caduto violentemente sull'asfalto della carreggiata. Il conducente della Fiat, un cittadino di origini finlandesi, è stato sottoposto all'alcol test e al drug test per valutare se guidasse sotto l'effetto di alcol o droghe. I risultati dei test non sono stati ancora resi noti. Quest'ultimo e il passeggero che viaggiava con lui sono stati accompagnati al pronto soccorso per ferite lievi.