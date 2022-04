Incidente mortale su via Pontina: Alessandro Quattrini muore a 29 anni Alessandro Quattrini è rimasto coinvolto con la sua moto in un incidente mortale su via Pontina, perdendo la vita a 29 anni. Purtroppo non c’è stato niente da fare per il giovane di Frosinone.

A cura di Redazione Roma

Un tragico incidente è avvenuto nella serata di ieri – sabato 16 aprile – alla vigilia di Pasqua, al chilometro 198 di via Pontina nel territorio di Terracina. Erano circa le 21.00 quando un'auto e una moto si sono scontrate un impatto violentissimo. Nello scontro ad avere la peggio è stato il centauro, Alessandro Quattrini, un ragazzo di ventinove anni di Frosinone. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto per soccorrere il giovane non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: sbalzato dalla moto è ricaduto con violenza sull'asfalto, troppo gravi purtroppo le ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Formia, che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Ovviamente al vaglio la posizione del conducente della Fiat Idea, che viaggiava assieme a un'altra persona, ed è stato sottoposto ai test per i test sulla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Il conducente – un cittadino di origine finlandesi – e l'altra persona a bordo sono stati trasportati in ospedale, dove sono stati medicati per lievi ferite riportate nell'incidente e dimessi.

È l'ennesimo incidente in quel tratto di via Pontina, dove solo due settimane fa, aveva perso la vita Leonello Marzullo, un uomo di cinquantatré anni di Borgo Hermada. Anche in questo caso il sinistro mortale si è verificato con un scontro frontale che ha coinvolto due vetture.