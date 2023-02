Incidente mortale sulla Cassia: auto investe e uccide un pedone Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, domenica 19 febbraio, tra Monterosi e Settevene, in direzione Viterbo. Le vittime avevano 43,46 e 23 anni.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Incidente mortale sulla via Cassia, dove un uomo è stato investito da un'automobile ed è morto. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, domenica 19 febbraio, tra Monterosi e Settevene, in direzione Viterbo. Stando a quanto ricostruito, il pedone stava camminando sulla strada ed è stato preso in pieno dalla macchina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono tuttora in corso.

Tragico incidente a Itri, scontro tra due moto: morte tre persone

Il giorno prima ad Itri, provincia di Latina, si è verificato un altro grave incidente mortale. Tre persone sono morte in seguito a uno scontro tra due moto. Si tratta di un uomo e una donna che viaggiava a bordo di un mezzo e un uomo che viaggiava sulla seconda moto. L'incidente, stando a quanto ricostruito, è avvenuto all'altezza di una curva nei pressi del santuario della Madonna della Civita. I tre morti erano originari di Itri, Fondi e Arce. Avevano 43,46 e 23 anni.