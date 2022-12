Incidente mortale su via Prenestina Nuova: perde la vita il poliziotto Marco Mastrantonio Marco Mastrantonio, 57 anni sovrintendente capo al Commissariato di Tivoli Guidonia dove dirigeva la squadra informativa, ha perso la vita nell’impatto frontale tra la sua auto e un’altra vettura.

Un drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di ieri – martedì 27 dicembre – su via Prenestina Nuova. Qui due auto si sono scontrate all'altezza del chilometro 5,2 nel territorio di Gallicano nel Lazio, alle pendici dei Monti Prenestini. L'incidente violentissimo e frontale, ha coinvolto una Peugeot 208 e una Opel Mokka. Proprio a bordo di quest'ultima viaggiava Marco Mastrantonio, agente della Polizia di Stato residente nella zona. L'impatto violentissimo non ha lasciato purtroppo scampo al 57enne: sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Mastrantonio era in forze al commissariato di Tivoli Guidonia con il grado di sovrintendente capo, nel ruolo di responsabile della squadra informativa.

Nell'incidente è rimasto ferito gravemente anche un altro uomo che viaggiava con la vittima; per lui è stato necessario il trasporto in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato ricoverato in codice rosso. È rimasto ferito anche il conducente dell'altra vettura che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Palestrina: entrato in codice rosso le sue condizioni non desterebbero però particolare preoccupazione.

Sulla dinamica dell'incidente mortale è stato aperto un fascicolo da parte dei carabinieri della compagnia di Palestrina, che dovranno ricostruire eventuali responsabilità nel sinistro. Il corpo di Marco Mastrantonio, come da prassi, è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Tor Vergata in attesa delle esequie. Il poliziotto lascia una moglie e una figlia.