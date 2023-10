Incidente mortale: pirata della strada travolge il ciclista David Calabrò e poi scappa Impatto fatale per il ciclista 46enne originario di Nettuno: a causare l’incidente nel territorio di Cisterna di Latina, secondo le prime ricostruzioni, un sorpasso da parte di un’auto che, dopo lo scontro, è fuggita facendo perdere le sue tracce.

A cura di Simone Matteis

Foto da Facebook

Continua la scia di sangue sulle strade della provincia di Latina: a perdere la vita ieri pomeriggio, mercoledì 11 ottobre, il ciclista David Calabrò, 46 anni, investito e ucciso mentre era in sella alla sua bicicletta in via Nettuno, nel comune di Cisterna. La vittima è morta sul colpo mentre l'auto che ha provocato l'incidente è fuggita nel tentativo di far perdere le sue tracce.

La vittima è David Calabrò, ciclista di Nettuno

L'impatto si è verificato intorno alle 17 in località Olmobello, sulla striscia d'asfalto che collega l'ingresso sud della città, lungo la via Appia, alla SS148 Pontina: David Calabrò, originario di Nettuno e con la passione per il ciclismo, stava pedalando la sua bici da corsa quando un'automobile lo ha travolto, probabilmente durante una manovra di sorpasso secondo le prime ricostruzioni della polizia locale di Cisterna.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente

L'allarme è scattato subito e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano: lo scontro frontale è risultato fatale per il ciclista, che è morto sul colpo. Gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Raoul De Michelis, hanno effettuato i primi rilievi sul luogo dell'incidente ma resta da chiarire l'esatta dinamica del sinistro, sebbene secondo una prima ipotesi sembra che l'auto fosse in fase di sorpasso quando ha travolto Calabrò. Quel che è certo, è che si tratta dell'ennesima tragedia sulle strade del Lazio e della provincia di Latina, sintomo di un trend negativo emerso anche nella recente indagine sugli indicenti relativa al 2022 secondo la quale proprio la regione Lazio è la prima in Italia per aumento delle vittime della strada.

È caccia all'auto pirata

Intanto è ancora caccia all'auto pirata che, subito dopo l'impatto, si è data alla fuga facendo perdere le sue tracce. Sull'asfalto, però, sono rimasti alcuni frammenti dell'auto, evidentemente danneggiatasi in seguito allo scontro, che gli inquirenti si augurano possano fornire un prezioso supporto per risalire al mezzo e al suo conducente, assieme alle testimonianze di chi ha assistito all'incidente e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Il ricordo di David Calabrò

Le comunità di Cisterna e Nettuno si sono strette intorno alla famiglia di Calabrò, amante del ciclismo e tesserato con il team amatoriale Iron Bike. Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici e delle persone che lo hanno conosciuto: "Ciao David, amico di tante pedalate, di tanti scontri in salita, una persona perbene". Su Facebook il cordoglio anche dell'Acsi Ciclismo Lazio, che piange la scomparsa di "un appassionato di bici come noi, conosciuto da tutti e assiduo frequentatore delle nostre attività ciclistiche".