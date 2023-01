Incidente mortale a Santa Marinella: morto Enzo Mei, imprenditore ed ex paracadutista L’uomo è stato investito nel pomeriggio di ieri da una Fiat Panda rimanendo ucciso sul colpo. Al volante dell’auto un giovane di 24 anni la cui posizione è al vaglio.

A cura di Redazione Roma

Tragico incidente nelle ultime ore del 2022 a Santa Marinella. Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo i 84 anni è stato investito e ucciso in via dei Rucellai. Si tratta di Enzo Mei, ex paracadutista della Folgore e titolare di un'azione di lavorazione del cemento, molto conosciuto nella cittadina di mare sul litorale a Nord di Roma. L'uomo è stato travolto da una Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano due giovani. Purtroppo i soccorsi sono stati inutili: il personale sanitario del 118 giunto sul luogo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, l'uomo è morto sul colpo.

Da quando la notizia si è diffusa si moltiplicano i messaggi di ricordo e commozione per la scomparsa dell'uomo. Tra questi quello del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. "Mi è appena giunta una di quelle notizie che mai, e poi mai, si vorrebbero ricevere. – ha scritto il primo cittadino – Questa sera la città piange la scomparsa del nostro caro amico Enzo Mei, rimasto coinvolto in un tragico incidente. Una perdita profonda che lascia tutti noi senza parole. Ci ha lasciati una persona buona, brava, ben voluta da tutti. Sempre educato, gentile, disponibile con tutti, Enzo è, e sarà per sempre il caro e vero Amico, amato e stimato dai tanti santamarinellesi. Cari Marco, Franco e Stefano, non potrò essere presente ai funerali, perché lontano, ma vi sono vicino con tutta l'anima e l'affetto che mi lega alla vostra famiglia. Sentite condoglianze a tutti voi, vi stringo forte".

È al momento al vaglio la posizione del ragazzo di 24 anni che si trovava al volante dell'auto. L'investimento è avvenuto di fronte a diversi testimoni che hanno raccontato come la vettura andasse a velocità eccessiva. Molti cittadini lamentano anche la scarsa illuminazione del tratto di strada dove è avvenuto l'incendio.