Incidente in via di Malafede a Roma, si scontrano due Panda e una si ribalta: due feriti gravi Stando a quanto si apprende, si sono scontrate due Fiat Panda all’altezza del numero civico 78 di via di Malafede, quartiere Giardino di Roma. Una delle due vetture si sarebbe anche ribaltata.

A cura di Enrico Tata

Incidente in via di Malafede, zona Sud di Roma, intorno alle 16 di ieri, giovedì 5 gennaio 2023. Stando a quanto si apprende, si sono scontrate due Fiat Panda all'altezza del numero civico 78, quartiere Giardino di Roma. Una delle due vetture si sarebbe anche ribaltata.

I due conducenti sono rimasti feriti in modo grave e per questo i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno chiesto l'intervento di un'eliambulanza per il trasporto d'urgenza al pronto soccorso. Un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi e l'altro al Campus Biomedico. Non è chiaro se i due siano tuttora in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivate, per cercare di gestire il traffico, due pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. I vigili hanno disposto la chiusura al traffico di via di Malafede tra via Todeschini e via Troisi per consentire le operazioni di soccorso e per permettere l'atterraggio dell'eliambulanza Pegaso per il trasporto dei feriti i ospedale. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che si sono occupati in prima battuta di estrarre gli automobilisti dagli abitacoli delle loro vetture. In particolare quello della Panda che si è ribaltata era quasi completamente distrutto. Per diverso tempo il traffico in tutta la zona ha risentito della chiusura stradale e si sono registrate per questo lunghe code.

Dopo aver effettuato i rilievi del caso, la polizia locale sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Quello che appare ormai certo e che nessun'altro veicolo sia stato coinvolto nello scontro. Ancora poco chiare restano però le cause dell'incidente e le responsabilità dei conducenti.