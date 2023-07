Incidente in motoaliante a Rieti: morto il magistrato Ugo Paolillo Tragedia nel Reatino, dove il magistrato Ugo Paolillo, 83 anni già procuratore della Repubblica, è morto in un incidente in motoaliante.

A cura di Alessia Rabbai

Il magistrato Ugo Paolillo e il motoaliante distrutto (Foto di Sabiniatv.it)

È il magistrato Ugo Paolillo la vittima dell'incidente in motoaliante, che si è verificato martedì scorso 11 luglio a Rieti. Secondo le informazioni apprese i tragici fatti sono accaduti all'ora di pranzo di oggi, intorno alle ore 13 in zona Quattro Strade. Per il magistrato, ottantaquattrenne, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli l avita, il decesso è sopraggiunto sul colpo a causa del violento impatto con il suolo.

Secondo le informazioni apprese il magistrato Paolillo, con la passione per il volo, è decollato nell'aeroporto Ciuffelli ed è precipitato poco dopo. Non è chiaro cosa sia accaduto, se il motore abbia registrato un'avaria o se ci sia stato qualche altro problema. Il velivolo è caduto al suolo e l'impatto è stato fatale. Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 da parte dei presenti, che hanno assistito all'accaduto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario in ambulanza. I pompieri giunti sul luogo dell'incidente hanno dato il via alle operazioni di recupero. Una volta estratto il magistrato, lo hanno affidato al personale sanitario, ma non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso.

Presenti anche le forze dell'ordine, per i rilievi scientifici, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incidente, si ipotizza un'avaria. Ugo Paolillo era in pensione dopo una lunga carriera. Ha ricoperto vari incarichi tra i quali quello di pretore e procuratore della Repubblica di Rieti. Nel tempo libero amava dedicarsi allo sport, come appunto il volo e ha vinto più volte negli anni i campionati italiani. Appresa la notizia della sua improvvisa scomparsa sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, stima e vicinanza alla famiglia, in attesa che la salma venga restituita ai famigliari e che vengano fissati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.