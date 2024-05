Incidente in bici a Gaeta: paura per tre campionesse di pattinaggio sul ghiaccio della Nazionale

video suggerito

A cura di Rosario Federico

Incidente in bici questa mattina per tre pattinatrici della Nazionale lungo la via Flacca a Gaeta, in provincia di Latina. Le ragazze, durante un allenamento, hanno perso il controllo della propria bicicletta e sono cadute a terra mentre pedalavano in direzione Sperlonga. Fortunatamente nessuna è rimasta ferita gravemente e le atlete, in ritiro con la Nazionale di pattinaggio al centro Coni di Formia, hanno riportato solo lievi escoriazioni.

L'incidente in bici sulla via Flacca a Gaeta

I fatti sono accaduti nella giornata di oggi, mercoledì 15 maggio, in zona Flacca a Gaeta, in direzione Sperlonga. Sono stati momenti di preoccupazione per tre atlete della Nazionale italiana di pattinaggio sul ghiaccio, durante una seduta di allenamento in bicicletta questa mattina. All'improvviso, le giovani pattinatrici hanno perso l'equilibrio e sono cadute rovinosamente a terra. L'incidente non ha provocato gravi conseguenze alle atlete, impegnate in questi giorni in ritiro con la Nazionale italiana al centro Coni di Formia, in provincia di Latina.

Per le atlete della Nazionale solo escoriazioni

Sul posto sono intervenuti in soccorso i sanitari del 118, che hanno medicato e sottoposto alle prime cure le campionesse italiane, tra le prime posizioni al mondo nel ranking mondiale di pattinaggio sul ghiaccio. Per fortuna la caduta non ha provocato gravi conseguenze alle pattinatrici, che hanno riportato solo lievi escoriazioni.

È intervenuta prontamente sul luogo anche una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia che ha svolto i rilievi e sta continuando a indagare per stabilire le dinamiche dell'accaduto. Le motivazioni che hanno portato all'incidente sono al vaglio degli inquirenti e sono in corso di accertamento.