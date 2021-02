Traffico sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa di un incidente stradale che è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 10 febbraio, all'altezza del chilometro 19,100, precisamente fra Castel Giubileo e via Flaminia. Secondo le prime informazioni apprese, un mezzo pesante ha preso fuoco, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, per questo è stata chiusa la complanare e lo svincolo di immissione al Raccordo di via Flaminia. Presenti sul posto gli agenti della polizia stradale e il personale di Anas, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno lavorato per ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. Si sono registrate lunghe code tra Diramazione Roma Nord e Flaminia. Nel corso della mattinata il sinistro è stato risolto e il traffico dei veicoli decongestionato. La circolazione è tornata alla normalità.

Guasto a un passaggio a livello sulla linea Roma-Nettuno: treni in ritardo fino a 50 minuti

Mattinata di passione anche sulla linea ferroviaria FL8 Roma-Nettuno, lungo la quale i treni hanno registrato ritardi fino a 50 minuti per un guasto ad un passaggio a livello precisamente nel territorio tra Aprilia e Campo di Carne, che ha provocato forti rallentamenti alla circolazione dei convogli in viaggio su rotaia. Inevitabili i disagi per i passeggeri, che si spostano tra Capitale e provincia utilizzando i mezzi adibiti al trasporto pubblico. Astral Infomobilità ha reso noto che il disservizio è stato risolto nel corso della mattinata e che intorno a mezzogiorno la circolazione è tornata progressivamete alla normalità, con residui ritardi.