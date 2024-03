Incidente Casilina, trovato terzo morto a 300 metri di distanza: la scomparsa denunciata dalla moglie Sale a tre il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto sabato sera su via Casilina: il corpo di un uomo è stato trovato a 300 metri dall’impatto della Bmw con la rotatoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'auto ribaltata sulla Casilina

Si aggrava il bilancio del tragico incidente avvenuto sabato sera su via Casilina: una terza vittima è stata trovata da carabinieri e vigili del fuoco in un campo distante 300 metri dal luogo dell'impatto. Si tratta di un uomo di 33 anni la cui scomparsa è stata denunciata ieri dalla moglie: la donna è andata dai carabinieri dicendo di non avere più notizie del marito, che sabato si trovava con una delle vittime del mortale avvenuto nel comune di Segni a Roma. I militari e i vigili del fuoco sono quindi tornati sul luogo dell'impatto e scandagliato la zona, fino a trovare il corpo dell'uomo in un campo a 300 metri di distanza. L'ipotesi è che sia stato sbalzato fuori dalla vettura in seguito allo schianto e che abbia provato ad allontanarsi a piedi, morendo poco dopo.

Sono quindi tre gli uomini che hanno perso la vita sull'incidente avvenuto sabato sera su via Casilina. Le vittime finora identificate sono Marian Kola ,di 23 anni, e Blerim Miha di 27. Una quarta persona che si trovava a bordo dell'auto si trova ricoverata in condizioni gravissime al Policlinico di Tor Vergata.

L'incidente è avvenuto sabato sera. I quattro giovani si trovavano a bordo di una Bmw rubata poco prima a un pensionato quando si sono schiantati sulla Casilina. Dalle prime informazioni sembra che viaggiassero a una velocità folle, e che con l'auto, nel fare una rotatoria, abbiano urtato con la fiancheggiata il cordolo in cemento. La macchina a quel punto è schizzata in avanti, andandosi a schiantare tra gli alberi e prendendo fuoco. Per il guidatore e il passeggero che viaggiava sul sedile anteriore non c'è stato nulla da fare. Un terzo ragazzo è stato portato in ospedale mentre il quarto è stato trovato solo successivamente in seguito alla denuncia della moglie.