Incidente all’Olimpico: si stacca di netto il dito di un tifoso, lo ritrova a terra la moglie È successo ieri sera allo stadio Olimpico nella zona riservata ai tifosi della Real Sociedad prima del match di Europa League contro la Roma. La vittima è un tifoso spagnolo di 50 anni.

A cura di Enrico Tata

Si aggrappa a una grata del settore ospiti e, probabilmente a causa della fede che indossa, la falange si stacca di netto. La ferita è così grave che il dito deve essere amputato d'urgenza. È successo ieri sera allo stadio Olimpico nella zona riservata ai tifosi della Real Sociedad. Il fatto è accaduto nell'immediato prepartita e la vittima, riporta Leggo, è un uomo di 50 anni di nazionalità spagnola.

Il tragico incidente: a ritrovare il dito è stata la moglie del tifoso

La dinamica è ancora da accertare, ma sembrerebbe che l'uomo, forse ubriaco, si sia appeso a una grata prima di perdere l'equilibrio. Stando a quanto si apprende, un particolare macabro ha visto protagonista la moglie del tifoso: sarebbe stata lei a ritrovare la falange. Come detto, la fede si sarebbe agganciata a una parete divisoria in metallo e avrebbe causato la perdita del dito. All'interno del settore ospite sono arrivati immediatamente gli agenti di polizia e hanno disposto il trasferimento immediato dell'uomo in ambulanza al pronto soccorso del San Camillo. I medici dell'ospedale romano hanno sottoposto nella notte il paziente a un delicato intervento chirurgico, ma non hanno potuto fare niente per il dito e hanno lavorato non poco per riuscire a fermare l'emorragia.

Roma – Real Sociedad all'Olimpico

Il match che si è giocato ieri sera nell'impianto romano, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, è finito 2 a 0 per la Roma. A decidere la partita sono stati i gol di El Shaarawy al 13esimo minuto e Kumbulla all'87esimo minuto. Tra sette giorni si giocherà la gara di ritorno a San Sebastian in Spagna.