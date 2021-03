in foto: Foto Facebook

Incidente a Velletri, Castelli Romani, provincia di Roma. Un autobus Cotral avrebbe preso in pieno una Mercedes Classe A intorno alle 16 di oggi, lunedì 22 marzo 2021, su via Appia Nuova all'incrocio con via Colle Noce. Al volante della vettura un anziano di 82 anni residente a Velletri. Stando a quanto si apprende, l'uomo è rimasto gravemente ferito. L'hanno estratto dalle lamiere dell'abitacolo i vigili del fuoco di Velletri, ma è stato necessario non solo l'intervento dell'ambulanza, ma anche di un elicottero del 118, arrivato sul posto e atterrato in un campo a lato della carreggiata. L'anziano avrebbe riportato gravi fratture e per questo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. Nessun passeggero del bus è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri del nucleo radiomobile di Velletri, che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico in tutta la zona.

Scontro tra tir e furgone, chiuso tratto della statale Umbro Laziale

Incidente sulla strada statale 675 ‘Umbro Laziale' al chilometro 30 all'interno del territorio del comune di Orte, provincia di Viterbo. Stando a quanto si apprende, un mezzo pesante si è scontrato contro un furgone. Due persone sono rimaste ferite lievemente. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al transito veicolare in entrambe le direzioni. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell'Ordine. I mezzi incidentati sono stati rimossi dalla carreggiata e in seguito la regolare circolazione è stata ripristinata.