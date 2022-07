Incidente a Trastevere per Marco Travaglio: con la Smart finisce contro i tavolini di un ristorante Un incidente ha visto coinvolto oggi il giornalista Marco Travaglio a Trastevere in pieno centro a Roma. Tamponato da una Bmw è finito contro i tavolini di un ristorante con la sua Smart. Per fortuna tutte le persone coinvolte sono rimaste illese.

A cura di Redazione Roma

Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio è stato coinvolto, attorno alle 12.30 di oggi sabato 30 luglio, in un incidente automobilistico a Trastevere. Il giornalista stava percorrendo al volante della sua Smart via Luigi Santini quando, all'altezza di via della Luce, è stato tamponato da una Bmw, finendo contro alcuni tavolini esterni di un ristorante sul marciapiede, forse nel tentativo di evitare l'impatto, travolgendone alcuni.

Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per i conducenti delle due vetture, né sono rimaste coinvolte terze persone: il personale del 118 è intervenuto con un'ambulanza. Sul posto sono giunti anche gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire dinamica e responsabilità nel sinistro.