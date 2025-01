Incidente a Torrevecchia tra autobus con a bordo passeggeri e furgone Un autobus della linea 46b con a bordo passeggeri e un furgone si sono scontrati in zona Torrevecchia a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente tra autobus e furgone a Torrevecchia (Foto di Welcome to Favelas)

Momenti di paura in zona Torrevecchia a Roma, dove un autobus e un furgone si sono scontrati. Ad immortalare le immagini dell'incidente sono stati alcuni cittadini, che passavano per strada. Alcuni passeggeri all'interno del bus hanno girato un video mentre attendevano i soccorsi, foto e filmati sono stati pubblicati dalla pagina Instagram Welcome to Favelas.

Dalle infomazioni apprese a rimanere coinvolto nell'incidente è un autobus della linea 46b, che presta servizio tra i capolinea Rosi e Battistini/Soria. Il bus transitando in strada quando all'improvviso, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un furgone, per poi finire contro i cassonetti. Non è chiaro se l'autista si sia sentito male oppure se a favorire l'incidente sia stato l'asfalto bagnato. Al vaglio le responsabilità di entrambi i conducenti.

A bordo della vettura c'erano dei passeggeri, al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute. Non è chiaro cosa sia accaduto, a seguito dell'impatto, il vetro anteriore dell'autobus si è rotto e la porta è rimasta danneggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con diversi mezzi di soccorso e le forze dell'ordine, che hanno ascoltato alcune persone, svolto i rilievi di rito e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Su Instagram le foto e i video hanno scatenato i commenti degli utenti.