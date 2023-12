Incidente a Terracina, camion travolge una donna di 88 anni: morta sul colpo Stava attraversando la strada quando è stata travolta da un camion: è morta questa mattina una donna di 88 anni in via Roma a Terracina. In stato di shock il conducente del tir.

È successo nella mattinata di oggi, lunedì 4 dicembre 2023, a Terracina, in provincia di Latina: nel comune pontino, precisamente in via Roma, un camion ha investito una donna di 88 anni, uccidendola. Lo schianto è avvenuto all'altezza di via Don Orione, a pochi passi dalla chiesa del Santissimo Salvatore in piazza Garibaldi.

L'anziana investita dal camion

Stava attraversando la strada quando è stata investita da un camion che stava transitando lungo la strada, via Roma, una delle arterie principali di Terracina. Secondo le prime ricostruzioni, però, la donna, un'ottantottenne, non si trovava sulle strisce pedonali quando è stata travolta. L'impatto è stato così forte che, secondo le prime informazioni, sarebbe morta sul colpo. Non appena arrivati, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 hanno immediatamente compreso che per lei non c'era nulla da fare e sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Trasportato d'urgenza in stato di shock il conducente del mezzo pesante che è stato portato all'ospedale Fiorini di Terracina, a poco meno di tre chilometri di distanza dal luogo dello schianto.

L'arrivo dei soccorsi

Oltre agli operatori del personale sanitario del 118, giunti immediatamente, sul posto non appena scattato l'allarme sono arrivati anche gli agenti del commissariato e i caschi bianchi della Polizia Locale di Terracina. Sono loro che, non appena giunti sul luogo dell'incidente mortale, hanno chiuso il tratto di strada e iniziato i rilievi di routine per cercare di chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto, servendosi anche delle testimonianze delle persone presenti al momento dell'investimento.