Incidente a Settecamini, scooter si schianta contro una macchina: morto un 56enne Sul posto è stata fatta atterrare l’eliambulanza, ma per il 56enne non c’è stato nulla da fare. Alla guida dell’auto una coppia, rimasta sotto shock per l’accaduto.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente oggi verso le 13 a Roma, nella zona di Settecamini. Un uomo di 56 anni è morto dopo essersi scontrato frontalmente con una macchina in via Casal Bianco, all'altezza di via Rubelia. Il 56enne, che viaggiava a bordo di uno scooter Honda 300, è deceduto poco dopo l'impatto con la vettura.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che hanno cercato di rianimare l'uomo per oltre mezzora, purtroppo senza successo. Le ferite riportate nello schianto gli sono state fatali ed è morto poco dopo senza più riprendere conoscenza. Inizialmente era stata fatta arrivare l'eliambulanza per trasportarlo in ospedale, ma è stata rimandata indietro dopo che l'uomo è deceduto.

Sotto shock la coppia alla guida della Citroen C3 che si è scontrata con lo scooter, e le persone che hanno assistito all'incidente. La donna al volante è stata portata all'ospedale Sandro Pertini per essere sottoposta ai test di rito. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno effettuato i rilievi del caso: saranno loro a determinare se vi siano eventuali responsabilità. Le cause dell'incidente sono tuttora al vaglio dei vigili urbani.

Entrambi i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati e su entrambi saranno disposti accertamenti. Intanto i residenti che hanno saputo la notizia hanno commentato dicendo che da tempo sottolineano la pericolosità di quel tratto di strada, dove molti mezzi corrono, superando i limiti di velocità. Ora, dopo l'ennesimo incidente, c'è chi chiede dossi e rilevatori di velocità, oltre a maggiore sicurezza per i pedoni che giornalmente percorrono quel tratto di strada.