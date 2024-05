video suggerito

Incidente a Sant'Elia Fiumerapido: 58enne si ferisce con la motozappa, lotta tra la vita e la morte Un incidente agricolo a Sant'Elia Fiumerapido ha visto un 58enne rimanere gravemente ferito, mentre usava una motozappa. Soccorso e trasportato con l'eliambualnza in ospedale, lotta tra la vita e la morte.

A cura di Alessia Rabbai

Lotta tra la vita e la morte Domenico, un cinquantottenne rimasto gravemente ferito mentre usava la motozappa nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido, un centro di poche migliaia di abitanti in provincia di Frosinone. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 maggio. L'uomo ha dovuto ricorrere ad urgenti cure mediche. Presenti le forze dell'ordine, carabinieri e polizia municipale, per gli accertamenti di competenza, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Il 58enne ferito operato alle gambe

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto, un incidente agricolo, l'uomo stava facendo dei lavori in periferia. Stava usando la motozappa, un macchinario agricolo motorizzato per la lavorazione del terreno. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, lo strumento gli è sfuggito dalle mani e lo ha ferito alle gambe. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato con l'eliambulanza in ospedale.

Arrivato in volo al San Camillo, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Sono intervenuti con un intervento chirurgico su entrambe le gambe. I medici non si sbilanciano sul loro intervento. Hanno dovuto fermare una forte emorragia provocata dalle ferite riportate. Ora il paziente lotta tra la vita e la morte e le prossime ore saranno fondamentali per la sua ripresa.

Il sindaco: "Una tragedia ha colpito il nostro paese"

A dare la notizia dell'incidente e delle gravissime condizioni del cinquantottenne ai cittadini è stato il sindaco di Sant'Elia Fiumerapido Roberto Angelosanto, che nel tardo pomeriggio di ieri ha scritto un post su Facebook: "Una tragedia ha colpito il nostro paese. Un nostro caro concittadino è rimasto vittima di un grave infortunio in via Peschiera mentre stava lavorando ed è stato trasferito d’urgenza in elicottero a Roma dove sarà operato. Per questo ho deciso insieme alla mia squadra di annullare il comizio di questa sera. Preghiamo affinché il quadro clinico di Domenico possa migliorare".