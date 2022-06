Incidente a Santa Marinella, auto contro un muro e si ribalta: feriti 4 giovani, due in codice rosso Sono finiti in ospedale in codice rosso due dei 4 ragazzi rimasti coinvolti in un incidente sull’Aurelia a Santa Marinella, dove l’auto a bordo della quale viaggiavano si è ribaltata.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto ribaltata a Santa Marinella

Quattro giovani rimasti feriti, dei quali due in codice rosso è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stanotte lungo via Aurelia a Santa Marinella. Il sinistro si è verificato intorno alle ore tre sul litorale Nord della provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese i quattro ragazzi tra i venti e i trent'anni al momento dell'incidente stavano viaggiando a bordo di un'auto, una Nissan Qashqai. L'automobilista alla guida, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo e la macchina è finita contro un muro all'altezza del civico 470. Poi si è ribaltata completamente, intrappolandoli al suo interno. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma.

I pompieri arrivati sul luogo del sinistro hanno dato il via alle operazioni di soccorso, lavorando per estrarre i ragazzi dall'auto, ridotta dopo l'impatto ad un groviglio di lamiere. Una volta fatti uscire dall'abitacolo, sono stati affidati alle cure dei paramedici, intervenuti nel frattemnpo con diversi mezzi di soccorso. Due di loro erano già riusciti ad uscire dalla vettura da soli, mentre gli altri due sono stati tirati fuori.

Il personale sanitario ha trasportato due dei ragazzi in ospedale, al vicino Aurelia Hospital con l'ambulanza in codice rosso. Arrivati al pronto soccorso sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari al caso. Presenti per i rilievi di rito le forze dell'ordine, che hanno svolto i rilievi e indagano per ricostruire la dianamica dell'accaduto. In corso gli accertamenti sul conducente dell'auto, rispetto al quale dovranno essere verificate eventuali responsabilità.