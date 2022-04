Incidente a Sabaudia, investito da un’auto mentre attraversa la strada: morto ex carabiniere L’uomo è morto subito dopo l’incidente, per lui non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è morto dopo essere stato investito questa mattina alle 9 a Sabaudia, nei pressi dell’incrocio tra via Garibaldi e via Duca della Vittoria. La vittima sarebbe un ex carabiniere dell'Arma in pensione: secondo le prime informazioni, l'auto l'avrebbe preso in pieno mentre stava attraversando la strada. Per lui non c'è stato nulla da fare: nonostante l'intervento degli operatori sanitari del 118, l'anziano è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri. Saranno loro a dover fare luce sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Le generalità della vittima non sono state rese note al momento, anche se sembra fosse una persona molto conosciuta nella zona.

Ex carabiniere investito a Sabaudia: indagini in corso

La persona alla guida dell'auto si è fermata a prestare soccorso, ma le condizioni dell'uomo erano troppo gravi, ed è morto praticamente subito dopo l'incidente. Diversi i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 arrivato immediatamente per prestare soccorso, ma l'anziano era già spirato. Saranno ora le forze dell'ordine a stabilire cosa sia accaduto e accertare eventuali responsabilità. Il conducente dell'auto che ha investito l'ex carabiniere rischia un'accusa per omicidio stradale. La dinamica è ancora al vaglio: l'uomo stava attraversando la strada quando è stato preso in pieno dall'auto. Da capire come mai il conducente lo abbia investito, se perché si sia distratto mentre era alla guida o per altre cause, magari la scarsa visibilità in quel punto della strada.