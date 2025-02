video suggerito

Incidente a Monte San Giovanni Campano, ciclista si schianta contro un muro e muore Potrebbe essere stato un guasto ai freni della bici la causa dell'incidente in cui è morto oggi un ciclista 73enne a Monte San Giovanni Campano. Il decesso sul colpo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tragedia nel Comune di Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone, dove un ciclista di settantatré anni è morto. L'incidente si è verificato intorno alle ore 13 di oggi, venerdì 27 febbraio, in località Vaglie. Sul sinistro hanno lavorato gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scinetifici, ascoltato alcune persone e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Ciclista sbanda e si schianta contro un muro

Secondo le informaizoni apprese era circa l'ora di pranzo di oggi quando il settantatreenne si trovava sulla sua bicicletta e stava pedalando in strada. Improvvisamente, per cause non note, ha perso il controllo al manubrio, ha sbandato e si è schiantato contro un muro. L'impatto è stato violento e le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate. Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha tentato di rianimarlo, purtoppo senza esito. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

L'ipotesi del guasto ai freni

L'ipotesi è che la bici abbia avuto un guasto ai freni, per questo potrebbe averne perso il controllo. Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale di Monte San Giovanni Campano e i carabinieri, per gestire la viabilità, svolgere gli accertamenti di rito e mettere in sicurezza l'area interessata. Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente autonomo, oltre alla bicicletta non sarebbero coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, poi verrà riconsegnata alla famiglia per i funerali.