Incidente a Cerveteri, auto si schianta contro un albero: conducente soccorsa in codice rosso Grave incidente in via del Sasso a Cerveteri, dove una 30enne è rimasta ferita e soccorsa in codice rosso. Si è schiantata contro un albero ed è stata estratta dalle lamiere.

A cura di Alessia Rabbai

L’auto finita contro l’albero a Cerveteri

Una donna di trent'anni è stata soccorsa in codice rosso e portata in ospedale a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo via del Sasso a Cerveteri, in provincia di Roma. Il sinistro risale alla mattina presto di oggi, venerdì 4 novembre, ed è avvenuto lungo la strada provinciale 14A all'altezza dell'incrocio con via del Fosso di Fotignano. Secondo le informazioni apprese erano da poco passate le ore 7, la donna era alla guida della sua auto, una Citroen C4 e stava percorrendo la strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo alla guida, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia e si è schiantata contro un albero, un ulivo, che costeggia la carreggiata nella zona di campagna.

L'impatto è stato violento e per la conducente è stato necessario ricorrere a cure mediche. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni di salute della donna al volante, hanno chiamato il 118. Data la dinamica del sinistro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati con una squadra di Cerveteri e hanno estratto la donna dalle lamiere della macchina, per poi consegnarla ai sanitari.

Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario, che l'ha presa in carico e l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale Padre Pio di Bracciano. Presenti per gli accertamenti del caso anche i carabinieri di Santa Severa, che hanno svolto i rilievi e indagano per ricostruiore la dinamica dell'accaduto. Nel sinistro non sembrerebbero coinvolti al momento altri veicoli.