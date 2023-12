Incidente a Caprarola, auto finisce in una scarpata: morto un 19enne, grave l’amico Tragedia sulla strada provinciale 69 a Caprarola, dove un 19enne è morto e un suo amico è rimasto gravemente ferito in un incidente. L’auto a bordo della quale viaggiavano è precipitata in una scarpata.

Un ragazzo di diciannove anni morto e il suo amico gravemente ferito è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, venerdì primo dicembre, lungo la strada provinciale 69 nel territorio di Caprarola, in provincia di Viterbo.

A rimanere coinvolta è stata un'auto, un'Opel Corsa di colore nero, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è finita in una scarpata. Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 22, a bordo della vettura viaggiavano due giovani, il conducente ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è precipitato all'interno del fosso, che costeggia la carreggita adibita al transito dei veicoli.

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Data la dinamica dell'incidente per soccorrere le vittime è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri si sono infatti calati all'interno della scarpata, per recuperare l'auto incidentata con all'interno le due persone.

Le hanno affidate al personale sanitario, per una non c'è stato purtroppo nulla da fare a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che si sono rivelati fatali e il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Il ferito è stato invece trasportato all'ospedale Belcolle di Viterbo. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi.

Presenti sul luogo dell'incidente oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco anche i carabinieri della stazione locale, per i rilievi scientifici, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Non è chiaro cosa abbia fatto sbandare l'automobilista, se un colpo di sonno, un distrazione, un malore improvvio o l'attraversamento di un animale selvatico. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.