Incendio al Tufello: fiamme vicino a scuola e case, fumo invade la strada Il fumo ha invaso la strada in via Conti tra Vigne Nuove e Tufello. Un incendio di sterpaglie ha reso difficile la viabilità. Al lavoro i vigili del fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio al Tufello (Dal Gruppo Facebook ’Sei del Tufello se’)

Un incendio è divampato in via Dina Galli in zona Tufello a Roma. Il rogo è scaturito nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 giugno. Le fiamme hanno bruciato delle sterpaglie, il fumo che hanno sprigionato ha invaso la strada, rendendo complicata la viabilità. Il fuoco non è molto lontano dalle case e da una scuola e i cittadini dalle finestre seguono il lavoro dei vigili del fuoco. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno fatto foto e video pubblicandole sui social network.

Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto sono arrivati i pompieri con l'autobotte, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. L'incendio sembra molto esteso e i soccorritori stanno lavorando con difficoltà. Al momento non è noto cosa abbia provocato le fiamme, una volta terminato l'intervento e messa in sicurezza l'area i vigili del fuoco svolgeranno il sopralluogo, per cercare di capire se sia doloso. Il fumo ha invaso il quartiere, visibile anche a chilometri di distanza. Da quanto si apprende non ci sono né feriti né intossicati.