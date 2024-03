Incendio sull’A12 Roma-Civitavecchia: in fiamme un autocarro con balle di fieno, tratta chiusa L’autostrada A12 Roma-Civitavecchia all’altezza di Torrimpietra verso la Capitale è stata chiusa, per l’incendio di un autocarro, che trasporta balle di fieno. Vigili del fuoco sul posto per le operazioni di segnimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'autocarro in fiamme sull'A12

Un incendio è divampato su un autotreno, che trasporta balle di fieno lungo l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia all'altezza di Torrimpietra. I fatti risalgono alla mattinata presto di oggi, venerdì 15 marzo, e si sono verificati intorno alle ore 8. Secondo quanto appreso finora, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un autocarro che trasportava delle balle di fieno ha preso fuoco. Il conducente del veicolo si è fermato, ha abbandonato il mezzo e si è messo in sicurezza, in attesa dei soccorsi.

Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono giunti i pompieri, con due squadre, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. Inevitabili i disagi alla circolazione, con il tratto di autostrada interessato dall'incendio, che è stato temporaneamente chiuso verso la Capitale, fino al termine dell'intervento. I disagi sono ancora in corso, seguono aggiornamenti nell'arco della mattinata.