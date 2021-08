Incendio su via Aurelia, tir che trasporta auto in fiamme: strada chiusa e traffico deviato Via Aurelia è stata chiusa nel pomeriggio di mercoledì 11 agosto per un incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. A bruciare un tir che trasporta auto all’altezza del chilometro 17,300. Sul posto la polizia locale per la gestione della viabilità, traffico deviato fino al termine dell’intervento.

A cura di Alessia Rabbai

Incendio sulla via Aurelia a Roma, dove una bisarca, un tir utilizzato per trasportare auto, ha preso fuoco. Il rogo è divampato intorno alle ore 16.30 del pomeriggio di oggi, mercoledì 11 agosto. Secondo le informazioni apprese il mezzo ha preso fuoco all'altezza del chilometro 17,300 in direzione Roma, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine e ha richiesto l'intervento dei pompieri. A dare l'allarme il conducente, che ha accostato al lato destro della strada e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto ricevuta la segnalazione sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno inviato una squadra per domare l'incendio. Presenti sul posto a supporto dei pompieri per agevolare le operazioni di spegnimento del rogo gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIII Gruppo Aurelio con quattro pattuglie in servizio.

Chiusa via Aurelia, traffico deviato

I vigili urbani si sono occupati di gestire la viabilità su strada lungo via Aurelia per la sicurezza degli automobilisti e per far sì che i soccorritori lavorassero in sicurezza, mentre i pompieri procedevano a domare le fiamme. Gli agenti hanno temporaneamente chiuso il tratto interessato della via Aurelia verso Roma, con conseguente deviazione traffico su via Castel di Guido. L'incendio è stato domato in breve tempo e nelle ore successive la circolazione è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni sul traffico. Fortunatamente da quanto si apprende al momento non risultano feriti né intossicati, solo un grande spavento per il conducente del mezzo.