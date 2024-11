video suggerito

Incendio Pianeta Outlet, arrestato il piromane che ha distrutto il negozio: ora si cerca il mandante Gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone hanno arrestato l’uomo che una settimana fa ha dato alle fiamme il negozio di casalinghi Pianeta Outlet. Si tratta di un 47enne con precedenti penali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone hanno arrestato il piromane che una settimana fa ha dato fuoco al negozio di casalinghi ‘Pianeta Outlet' sulla Monti Lepini, aperto da appena una settimana. Si tratta di un uomo di quarantasette anni con precedenti penali e già noto alle forze dell'ordine per spaccio e assunzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono ora alla ricerca del mandante dell'incendio che ha distrutto il negozio di casalinghi: gli investigatori sono convinti che sia stato qualcun altro a commissionare l'incendio, e che il 47enne sia stato solo l'esecutore materiale.

Il negozio ‘Pianeta Outlet' aveva aperto da pochissimo. L'inaugurazione era stata fatta il 10 novembre, ma appena una settimana dopo il negozio è stato dato alle fiamme, causando danni molto gravi che non permetteranno ai proprietari di aprire prima di qualche mese. Il piromane era stato però ripreso dalle telecamere di sorveglianza, con i titolari di ‘Pianeta Outlet‘ che hanno diffuso video e immagini per denunciare l'accaduto.

"Rassegnatevi, noi adesso puliremo tutto e torneremo più forti di prima. Siamo una famiglia e siamo uniti contro questi balordi. Chi lo ha fatto è folle e più ancora chi lo ha mandato a farlo", le parole di Delia Borrelli, una delle titolari nel video in cui hanno denunciato l'accaduto. Nel filmato si vede un uomo vestito di nero con un cappuccio calato in testa per tentare di nascondere il volto, avvicinarsi a uno degli ingressi laterali del negozio, rompere il vetro e gettare all'interno una tanica piena di benzina. Poi ha acceso un innesto e lo ha lanciato nel negozio, dando tutto alle fiamme. Poi si è dato alla fuga, cercando di far perdere le proprie tracce. Una settimana dopo, l'arresto.