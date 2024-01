Incendio nella camera da letto di un’abitazione all’Alessandrino: evacuati 7 appartamenti I vigili del fuoco hanno evacuato sette appartamenti e domato un incendio in un’abitazione all’Alessandrino. Il rogo è divampato nella camera da letto, salvo un 24enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Vigilli del fuoco e carabinieri per l'incendio all'Alessandrino

Momenti di paura stamattina per un incendio è divampato in un'abitazione in via Vitaliano Ponti in zona Alessandrino a Roma. Il rogo si è originato nella mattinata di oggi, martedì 2 gennaio, nella periferia Est della Capitale. Fortunatamente non ci sarebbero né feriti né intorssicati. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 10.30 quando nell'appartamento che si trova al piano terra all'altezza del civico 42 si è sprigionato un incendio. Non è chiaro cosa abbia originato le fiamme, che sono partite dalla camera da letto, presumibilmente per una sigaretta lasciata accesa, una candela o il malfunzionamento di un elettrodomestico.

Salvo il ragazzo che vive nell'appartamento in fiamme

All'interno dell'abitazione vive un ragazzo di ventiquattro anni, che quando è divampato il rogo se ne è accorto ed è riuscito ad uscire in tempo da casa. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma con la richiesta urgente d'intervento per incendio sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. Non è stato necessario soccorrere il ragazzo che abita nell'appartamento perché, come già detto, è uscito di casa da solo e non ha riportato conseguenze.

Evacuati 7 appartamenti per incendio

Per precauzione durante lo spegnimento del rogo all'Alessandrino sono state evacuate sette abitazioni, fino al termine dell'intervento. I pompieri estinto il rogo hanno fatto la conta dei danni. Presenti sul posto anche i carabinieri della Stazione Roma Alessandrina, per gli accertamenti di propria competenza.