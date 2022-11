Incendio nel negozio H&M di via del Corso: paura tra clienti e personale Momenti di paura per il personale del negozio di H&M di via del Corso a Roma, per un incendio divampato nel pomeriggio. Fortunatamente non ci sono feriti.

A cura di Alessia Rabbai

Vigili del fuoco e polizia per l’incendio nel negozio H&M in via del Corso (Foto dal frame di Eurocomunicazione)

Un incendio è divampato all'interno del negozio H&M di via del Corso lunedì 21 novembre. Il rogo è scaturito nel pomeriggio, ma non sono ancora note le cause che lo hanno provocato né cosa abbia interessato. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma da parte del personale di turno, sul posto è intervenuta una squadra dei pompieri, che ha dato il via alle operazioni di spegnimento e in breve tempo le fiamme sono state domate. Da quanto si apprende non si registrano feriti. Grande spavento tra i clienti e il personale del negozio, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, per gli accertamenti di loro competenza. I soccorritori al lavoro nei pressi del locale che si trova nella centralissima via dello shopping, hanno destato l'attenzione dei passanti, i quali si sono chiesti cosa fosse successo. In tanti hanno immortalato vigili del fuoco e poliziotti. Sono in corso le verifiche per capire cosa abbia generato l'incendio.