Un deposito di fieno a Sabaudia, provincia di Latina, è stato completamente distrutto da un incendio scoppiato nella notte. Il rogo è scoppiato all'interno di un'azienda agricola in via Formicosa ed ha interessato quattro mezzi agricoli e, come detto, il fienile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Latina, avvertiti con diverse segnalazioni da parte dei cittadini. La sala operativa del 115 ha inviato sul posto le squadre di Terracina e di Latina con un'autobotte. Per spegnere del tutto l'incendio i pompieri hanno lavorato diverse ore. Sulla vicenda stanno indagando anche i carabinieri e per ora restano sconosciute le cause dell'incendio. Nessuna persona è rimasta ferita.

Incendio in un palazzo a Roma, sei persone intossicate

In via Gaetano Fuggetta, zona San Paolo a Roma, è divampato un incendio nell'androne di un palazzo. Dieci appartamenti, stando a quanto si apprende, sono rimasti senza energia elettrica poiché l'impianto è stato danneggiato dalle fiamme. Sei persone, inoltre, sono rimaste intossicate dal fumo, ma nessuna di queste è in gravi condizioni. Sul posto vigili del fuoco e polizia del Distretto San Paolo.