Incendio in una palazzina a Spinaceto: quattro feriti, una persona disabile ancora da evacuare Incendio a Spinaceto, Roma. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato, commissariato Spinaceto, e gli addetti di Roma Capitale per l'assistenza alle famiglie evacuate.

A cura di Enrico Tata

Un incendio è divampato intorno alle 9,15 di oggi, venerdì 12 dicembre, all'interno di una palazzina di via San Lorizzo, civico 107, a Spinaceto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato, commissariato Spinaceto, e gli addetti di Roma Capitale per l'assistenza alle famiglie evacuate.

In particolare i pompieri hanno fatto sapere di avere inviato diverse squadre, tre aps, due autoscale, due autobotti, carro teli, carro autoprotettori, squadra Saf, oltre al funzionario di guardia e al capo turno provinciale. Le fiamme, stando a quanto si apprende, sarebbero partite da un appartamento al terzo piano di una palazzina di complessivi otto. Si sono propagate coinvolgendo anche l'appartamento di fianco a quello sovrastante. Due sono state le persone tratte in salvo dai soccorritori e trasportate dal 118 al pronto soccorso. Una persona è stata accompagnata in ospedale in codice rosso e una in codice giallo. Una persona disabile con difficoltà motorie è ancora da evacuare. In totale i feriti sono quattro, fanno sapere i pompieri.