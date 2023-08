Incendio in un edificio occupato da senza fissa dimora vicino alla stazione Tuscolana: morto un cane Incendio nei pressi della stazione Tuscolana. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Roma. I pompieri hanno spento l’incendio e hanno messo in sicurezza l’edificio e lo hanno dichiarato inagibile.

A cura di Enrico Tata

Alcuni locali di proprietà delle Ferrovie dello Stato sono stati distrutti da un incendio nella mattinata di oggi, sabato 19 agosto, nei pressi della stazione Tuscolana a Roma, all'altezza del civico 28. Stando a quanto si apprende, i locali erano adibiti a deposito e occupati abusivamente da alcune persone senza fissa dimora.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Roma. I pompieri hanno spento l'incendio e hanno messo in sicurezza l'edificio e lo hanno dichiarato inagibile. All'interno, tra l'altro, c'erano alcune pericolose bombole di gas. Non si segnalano feriti, ma i vigili del fuoco hanno trovato un cane morto probabilmente a causa del fumo sprigionato dal rogo. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato, che stanno cercando di ricostruire le cause dell'incendio.