Incendio in un appartamento di Torre Spaccata: due persone intossicate I vigili del fuoco hanno domato l’incendio divampato ieri notte in un’abitazione in viale dei Romanisti a Torre Spaccata. Due persone sono rimaste intossicate.

A cura di Alessia Rabbai

Due persone intossicate è il bilancio di un incendio avvenuto in un appartamento in viale dei Romanisti a Roma. Il rogo si è sprigionato nella notte di ieri, sabato 27 maggio, al quarto piano di un palazzo di sette, in zona Torre Spaccata, nel territorio della periferia Est della Capitale. Fortunatamente nessuna delle due è grave. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le ore 2,10 di notte e i residenti stavano dormendo. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accetamento, si è originato un incendio. Non è chiaro da dove sia partito e cosa lo abbia provocato. Ma ha colto due inquilini nel sonno.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. I pompieri hanno dato subito il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio, con la squadra di Tuscolano II (12/A) con in supporto l’autoscala e il carro degli autoprotettori. Nel frattempo le due persone sono uscite all'esterno dell'abitazione. Le fiamme secondo quanto ricostruito finora si sono sviluppate all’interno di una delle stanze.

Mentre i pompieri si sono occupati di domare il rogo, il personale sanitario giunto sul posto con diversi mezzi di soccorso, ha preso in carico le due persone intossicate, un uomo e una donna e le ha trasportate con l'ambulanza al Policlinico Umberto I in codice giallo. Arrivati al pronto soccorso, i due pazienti sono stati sottoposti agli accertamenti del caso. I medici hanno accertato un'intossicazione da fumo e li hanno sottoposti agli esami necessari. Terminate le operazioni i vigili del fuoco hanno vietato l'accesso all'abitazione. Presenti anche le forze dell'ordine per le verifiche di loro competenza.