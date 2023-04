Incendio in sacrestia, il fumo invade la chiesa e la messa si svolge all’aperto È accaduto domenica 2 aprile nella chiesa di San Francesco a Cerveteri: l’incendio in sacrestia ha provocato tanto fumo che ha invaso la chiesa e costretto i fedeli all’evacuazione.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattinata di oggi, domenica 2 aprile 2023: proprio nella giornata in cui la comunità cristiana cattolica celebra la domenica delle palme, è scoppiato un incendio all'interno della sacrestia a ridosso della chiesa di San Francesco d'Assisi di Cerveteri, comune in provincia di Roma che dalla capitale dista circa una quarantina di chilometri. Qui, nello stabile della chiesa che ospita la sacrestia, in via Benedetto Marini al civico 165, è scoppiato un incendio.

La chiesa invasa dal fumo

Dalle stanze della struttura ospita la sacrestia, dove si è sviluppato l'incendio, in breve tempo il fumo si è propagato ed ha raggiunto le sale della chiesa di San Francesco d'Assisi. La chiesa è stata completamente invasa dal fumo sviluppatosi in seguito alla combustione: era talmente tanto che ha impedito di celebrare la messa all'interno. Fedeli e prete sono stati costretti a spostarsi all'esterno per svolgere la funzione religiosa.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena allertati, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre, la 25/A e la 26/A insieme ad un'autobotte, al carro degli autoprotettori e al funzionario di servizio. Non appena arrivati sul posto, i pompieri hanno immediatamente provveduto ad iniziare le attività di spegnimento dell'incendio in sacrestia e a mettere in sicurezza l'intera area colpita. Oltre ai vigili del fuoco, nella sacrestia di San Francesco si sono precipitate anche le forze dell'ordine per svolgere le funzioni di loro competenza. Fortunatamente, nonostante il rogo in sacrestia e il forte fumo che ha invaso la chiesa, non ci sono stati feriti.