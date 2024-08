Incendio in casa a Capannelle, morta in ospedale una donna con ustioni su tutto il corpo

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Non ce l'ha fatta la donna rimasta gravemente ustionata nell'incendio divampato nella sua abitazione in zona Capannelle a Roma. L'episodio risale a sabato scorso 17 agosto ed è avvenuto nel quadrante Sud della Capitale. Si tratta di una sessantaquattrenne romana. Ha lottato per due giorni tra la vita e la morte, ma si è spenta in un letto dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, centro dei grandi ustionati, dov'era stata trasportata con l'ambulanza. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate: aveva ustioni praticamente su tutto il corpo. I medici hanno fatto il possibile per cercare di salvarla.

L'incendio in casa a Capannelle

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto era poco prima delle 5.30 quando è arrivata una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento. Un incendio è infatti divampato all'interno di un appartamento. Dentro c'era la donna che è rimasta intrappolata tra le fiamme. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, ha riportato gravi ustioni ed è stata soccorsa in codice rosso. I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, che si sono concluse in breve tempo. Arrivata in pronto soccorso in condizioni serie, la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che sono intervenuti sulle ustioni riportate e l'hanno ricoverata con prognosi riservata.

Indagini in corso sulle cause dell'incendio

I medici non si sono espressi nelle ore successive sull'esito del loro intervento, perché le condizioni di salute della donna erano molto gravi. Con il passare del tempo non c'è statato un miglioramento, ma il quadro clinico è precipitato fino al decesso. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito, per ricostruire la dianmica dell'accaduto. Tra le ipotesi a provocare l'incendio un corto circuito, oppure una sigaretta dimenticata accesa.