Incendio in appartamento a Fidene: salvate sette persone, due invalide, una soccorsa in codice rosso Momenti di paura per un incendio in appartamento a Fidene, dove i vigili del fuoco hanno evacuato sette persone da un’abitazione in fiamme, due delle quali invalide. Una è stata soccorsa in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il palazzo in cui è divampato l'incendio

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento in via dei Vocazionisti a Roma. Il rogo si è originato ieri, venerdì 17 maggio, nel quadrante Nord della Capitale. A rimanere coinvolte sono state sette persone, delle quali due invalide, che sono state salvate dalle fiamme, tra queste una ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stata trasportata in ospedale con codice rosso.

Da chiarire le cause dell'incendio

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 22 quando è arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, con la richiesta urgente di soccorsi. Le fiamme sono sono divampate all'interno di un appartamento al quarto piano di un palazzo di sette. Non è chiaro cosa le abbia provocate, se il malfunzionamento di un elettrodomestico, una sigaretta o una candela dimenticate accese o altro. Sul posto, all'indirizzo indicato all'altezza del civico 232, sono giunti i pompieri con due squadre, due autoscale, un'autobotte e il Carro Teli.

Appartamento chiuso per il fumo

Sono stati momenti di paura all'interno dell'appartamento, dove appunto si trovavano sette persone, due delle quali invalide, delle quali una è stata trasportata con urgenza in ospedale. Arrivato sul posto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, ha trasportato la persona più grave in ospedale. Tutte le persone che abitano nell'appartamento sono state fatte uscire e l'abitazione è stata chiusa a causa del fumo. Presenti sul posto anche il funzionario di servizio dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato, per gli accertamenti di propria competenza.