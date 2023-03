Incendio distrugge appartamento a Roma: morto un papà 55enne, in ospedale il figlio 15enne Il papà è morto a causa di una grave intossicazione da fumo, che non gli ha lasciato speranza. Ha perso la vita pochi minuti prima dell’inizio della festa del papà, domenica 19 marzo.

Incendio a Roma in via Putignano, zona Casilina. Poco prima della mezzanotte di sabato 18 marzo, un appartamento è stato distrutto dalle fiamme. All'interno c'erano un uomo di 55 anni, sua moglie di 58 e il figlio della coppia di 15 anni. Il papà è morto a causa di una grave intossicazione da fumo, che non gli ha lasciato speranza. Ha perso la vita pochi minuti prima dell'inizio della festa del papà, domenica 19 marzo.

Il rogo divampato nel seminterrato del palazzo

Soccorsi dai vigili del fuoco e poi dal personale del 118, moglie e figlio sono stati accompagnati al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma in codice rosso. Fortunatamente, sebbene le loro condizioni siano gravi, non sarebbero in pericolo di vita. Stando a quanto si apprende, sono rimasti leggermente intossicati anche due agenti di polizia arrivati anche loro per prestare soccorsi alla famiglia. Le loro condizioni non sono gravi.

L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma. Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe divampato nel seminterrato della palazzina per cause ancora da accertare e poi sarebbe arrivato fino all'appartamento della famiglia al piano terra del civico 9 di via Putignano. Si tratta di una palazzina di due piani. L'abitazione è stata distrutta dalle fiamme ed è tuttora inagibile.

