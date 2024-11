video suggerito

Incendio batterie in un locale di servizio, chiusa la stazione Teano della metro C A causa di un incendio di alcune batterie di un locale servizio all’interno della metro C, è stata chiusa la stazione Teano. La circolazione dei treni, ha fatto sapere Atac, non è mai stata sospesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiusa la stazione Teano sulla metro C a Roma: per cause ancora da accertare, ventiquattro batterie situate in un locale di servizio sono andate a fuoco, provocando un incendio. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio: a causa del denso fumo provocato dalle fiamme la stazione è stata chiusa ed è al momento interdetta al pubblico. Quali siano i danni causati dal rogo, ancora non è chiaro. Nessuna persona, hanno fatto sapere i Vigili del Fuoco in una nota, è rimasta ferita a causa delle fiamme.

La circolazione dei treni, ha fatto sapere Atac, non è mai stata sospesa. I tecnici della municipalizzata sono al lavoro al fine di riaprire la stazione nel più breve tempo possibile. Al momento però, non è chiaro quando sarà possibile.

Cosa abbia provocato il rogo sarà oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Da stabilire, soprattutto, se abbia origine dolosa o se si sia trattato di un evento accidentale causato da un malfunzionamento di una delle batterie.