Incendio all’ex Acqualand di Anzio, le fiamme devastano il parco acquatico: ipotesi rogo doloso Nel tardo pomeriggio di oggi un grosso incendio si è sviluppato nell’ex parco acquatico Acqualand di Anzio, da tempo abbandonato. I pompieri hanno lavorato per ore.

A cura di Natascia Grbic

Un enorme incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi nell'ex Acqualand di Anzio, in zona Cincinnato. Le fiamme si sono propagate in via dei Faggi, in un punto dove erano accatastati legname e rifiuti. Proprio la loro presenza ha fatto sì che il rogo si diffondesse in fretta e su un'area molto vasta. Fortunatamente, sembra che le attività commerciali nelle vicinanze – tra cui un deposito di autotrasporti – non abbiano subito danni.

Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato ore per spegnere l'incendio. Secondo quanto emerso, tutta quella zona sarebbe abbandonata da tempo, e le fiamme hanno avuto tutto il tempo di diffondersi prima che qualcuno se ne accorgesse e lanciasse l'allarme. Nessuna persona è rimasta ferita né intossicata: i vigili del fuoco dovranno valutare adesso i danni alla zona, e capire soprattutto se l'incendio abbia origine dolosa o colposa. Dalle prime informazioni, una delle ipotesi più plausibili sarebbe quella del gesto intenzionale.

Il parco acquatico fu inaugurato nel 1990. Inizialmente polo attrattivo della zona, frequentatissimo da famiglie e comitive di giovani, è stato abbandonato qualche anno dopo, senza mai riaprire. Un tempo al suo interno venivano organizzate anche serate, ma nemmeno il cambio di nome riuscì a portare fortuna a questo posto, ormai totalmente in declino. Da oltre dieci anni era stato lasciato a se stesso, riempiendosi di rifiuti, cosa che ha aiutato le fiamme a diffondersi. Da valutare i danni totali alla struttura, di oltre 10mila metri quadri: i vigili del fuoco valuteranno se sia ancora agibile o completamente danneggiata.