Incendio all’Appia Nuova, colonna di fumo verso il cielo: le operazioni di spegnimento durano ore Le operazioni di spegnimento sono iniziate verso le 16 e proseguiranno per le prossime ore: sul posto si trovano 10 mezzi dei vigili del fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

La colonna di fumo dell’incendio vista da Marino.

La prima automobile dei vigili del fuoco è arrivata sul posto qualche minuto prima delle ore 16: una volta raggiunto viale della Repubblica a Marino, a poco più di un chilometro dalla Tenuta Tudini e ad un paio dalla zona industriale dell'Appia Nuova, i pompieri si sono messi immediatamente all'opera per domare l'incendio e iniziare le operazioni di spegnimento.

La colonna di fumo nero è ben visibile sia dai centri abitati dei Castelli Romani che dall'aeroporto di Ciampino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco: oltre alle prime squadre, stanno arrivando altri pompieri per un totale di circa 10 mezzi che continueranno a svolgere le operazioni di spegnimento da terra. Ma non si esclude che possa essere richiesto l'intervento di mezzi aerei qualora il rogo lo richiedesse.

Perché è scoppiato l'incendio a Marino

A prendere fuoco, nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto 2023, una terreno ricco di sterpaglie di enormi dimensioni: è proprio la grande estensione del territorio coinvolto che sta rendendo più complicate le operazioni di spegnimento, nonostante l'impiego di un numero elevato di mezzi e vigili del fuoco all'azione e già sul luogo. Secondo le prime stime, a due ore dall'inizio dell'intervento dei pompieri, serviranno almeno altre due ore per estinguere totalmente il rogo.

Una volta domate le fiamme e spento l'incendio, sarà necessario continuare sul campo con le operazioni di bonifica. Nessuna certezza, invece, per quanto riguarda le cause dell'incendio: trattandosi di sterpaglie è complicato riuscire a fare chiarezza in così breve tempo, perché i motivi potrebbero essere molteplici.