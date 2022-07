Incendio alla Bancarella del Professore: distrutto il banco di libri al Flaminio amato dai lettori Un incendio ha distrutto la Bancarella del Professore, punto di ritrovo per gli amanti dei libri nella capitale. Numerosi i libri bruciati e andati perduti.

A cura di Natascia Grbic

Questa mattina all'alba un incendio ha distrutto la ‘Bancarella del professore‘, uno stand di libri usati molto conosciuto a Roma per la grande varietà di testi che è possibile trovare, alcuni dei quali anche introvabili. Le fiamme hanno distrutto la struttura e i libri, con grande dispiacere delle persone per cui la ‘Bancarella del professore' è un punto di riferimento culturale della capitale.

"Stamattina all'alba hanno dato fuoco a uno dei luoghi del centro che ho frequentato di più: la bancarella di libri usati accanto al Bar dell'Orologio a piazzale Flaminio – si legge in un post su Facebook della guida turistica Francesco Apice – Tanti i libri d'arte che ho comprato qui, i vecchi Fabbri e Rizzoli con le copertine rigide, Caravaggio e Leonardo che uso di continuo. È uno squarcio nero".

Al momento non è chiaro se l'incendio abbia natura colposa o dolosa. Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura, la maggior parte dei libri sono inutilizzabili. La Bancarella del professore è al momento ovviamente chiusa, e non si sa quando potrà riprendere la sua attività. Ma c'è già chi pensa di dare una mano al professore, come tutti ormai lo conoscono a Roma, portando nuovi libri per aiutarlo a mettersi in piedi il prima possibile.

Leggi anche Incendio a Pagani, distrutti dalle fiamme i capannoni industriali

La Bancarella del professore, storico banco di libri usati al centro di Roma, è uno dei punti di riferimento per gli amanti dei libri della capitale. Il ‘professore' compra testi usati da chi se ne vuole liberare, e li vende a poco prezzo. Oltre ai bestseller, ci si trovano vere e proprie chicche, volumi a volte introvabili che si erano perduti nelle soffitte di qualche abitazione, a cui quella bancarella dà l'opportunità di avere una nuova vita.