Incendio al Sanctuary Eco Retreat: prende fuoco un capannone, la colonna di fumo visibile a distanza Le prime fiamme si sono sviluppate questa mattina prima delle ore 7 in un capannone in cui si trovavano attrezzi e qualche bombola del gas. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

Il fumo dell’incendio questa mattina a sinistra (da Twitter) e un angolo del locale dove è scoppiato l’incendio (foto da Facebook).

Le prime fiamme si sono sviluppate nella mattina di oggi8, poco prima delle ore 7 di sabato 4 novembre 2023. In breve tempo dal luogo dell'incendio si è iniziata ad alzare una colonna di denso fumo nero, visibile anche a distanza. A prendere fuoco, uno dei capannoni del noto locale The Sanctuary Eco Retreat, in via delle Terme di Traiano.

Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo è partito da uno dei capannoni nel locale in cui si conservano attrezzi e anche qualche bombola di gas: per questa ragione è stato necessario un intervento immediato dei vigili del fuoco per scongiurare il rischio di esplosioni.

L'incendio al Sanctuary: nessuna persona coinvolta

Sul posto, davanti al Parco del Colle Oppio e delle Terme di Traiano e a pochi passi dal Colosseo, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto per cercare di chiarire le cause dell'incendio. Fortunatamente quando è scoppiato il rogo, poco prima delle ore 7 della mattina di oggi, il locale era vuoto, non c'erano più clienti. Non risultano, infatti, persone ferite o intossicate e neppure coinvolte.

L'incendio al Sanctuary: il fumo visibile a distanza

Come dimostrano la foto in apertura e quella in basso, postate su Twitter e scattate fra Colle Oppio e il Rione Monti la prima e nei giardini di Palazzo Brancaccio la seconda, il fumo dell'incendio si è visto anche a distanza, con la sua alta colonna di fumo nero e denso. È stato vedere questa scena che ha fatto scattare l'allarme nei residenti della zona, preoccupati su ciò che poteva essere accaduto.