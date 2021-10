Incendio al ristorante dei vip Isola del Pescatore di Santa Severa: è doloso Parte del ristorante isola del Pescatore di Santa Severa è stato dato alle fiamme tre notti fa a causa di un atto incendiario. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Comapagnia di Civitavecchia.

A cura di Alessia Rabbai

Atto incendiario nel ristorante Isola del Pescatore di Santa Severa, sul litorale della provincia a Nord di Roma. Il noto locale, frequentato da vip, personaggi appartenenti al mondo delllo spettacolo e calciatori, molto amato dall'ex capitano della Roma Francesco Totti e dal sua moglie Ilary Blasi, è stato vittima di un gesto doloso. A riportare la notizia è stato Il Messaggero, che ha reso noto quanto accaduto tre notti fa e ricostruito finora in sede d'indagine. Il ristorante, famoso per le sue pietanze a base di pesce, che si trova proprio sulla spiaggia con vista sul Castello della Regione Lazio, sarebbe stato preso di mira da persone al momento ignote. Era buio quando qualcuno è arrivato con una tanica contenente benzina, cospargendo il liquido infiammabile su alcune sedie e un palo del gazebo e gli ha dato fuoco. Non è chiaro il motivo del gesto sul quale non si sbilanciano per ora gli investigatori, una vicenda che è ancora tutta da chiarire.

Due persone hanno cosparso benzina e appiccato il fuoco

Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia capitanati da Marco Belilli, che hanno ascoltato i proprietari del ristorante, acquisito gli elementi necessari alle indagini e le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza possedute dal locale. I filmati registrati avrebbero immortalato due persone con volto coperto aggirarsi nei pressi del locale, che hanno appiccato l'incendio. Un gesto che fa pensare ad un atto intimidatorio, ma al momento non c'è ancora nulla di certo e si indaga a 360 gradi. Fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco di competenza territoriale, inviati sul posto, ha scongiurato che le fiamme si propagassero al resto del ristorante e i danni alla struttura sono stati contenuti.