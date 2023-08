Incendio ad Aranova, elicottero in volo per spegnere le fiamme Incendio ad Aranova, estrema periferia Ovest di Roma, dalle 15 di oggi, 21 agosto. Nessun pericolo, per il momento, per le abitazioni in zona.

A cura di Enrico Tata

Incendio in atto ad Aranova, a Nord di Fiumicino, nei pressi del Consorzio Spadolino e via Fraccaroli. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco i volontari della protezione civile. Stando a quanto si apprende, le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Sul posto è arrivato anche un elicottero che ha già effettuato diversi lanci d'acqua.

Non ci sarebbero rischi per le abitazioni, ma la colonna di fumo e visibile da molte zone a Nord Ovest di Roma. A Casalotti, per esempio, si sente odore di bruciato praticamente dalle ore 15. Non è visibile dal quartiere, invece, il fumo sprigionato dal rogo.