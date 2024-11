video suggerito

Incendio a treno con feriti a Roma: la maxi simulazione in vista del Giubileo Maxi esercitazione nella notte tra sabato e domenica alla stazione Ostiense di Roma: è stato simulato un incendio a un treno con diversi feriti.

A cura di Enrico Tata

Nella notte tra sabato e domenica decine di mezzi di soccorso a sirene spiegate hanno raggiunto la stazione Ostiense di Roma per quello che sembrava un maxi incidente ferroviario. Era in realtà una simulazione in vista del Giubileo.

L'esercitazione prevedeva l'innesco di un incendio nella parte anteriore di un treno, con la conseguente intossicazione dei passeggeri e lo svio delle ultime due carrozze di coda, con diversi feriti. All'esercitazione hanno preso parte gli uomini della Protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti di polizia, i soccorritori del 118, la Croce Rossa e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale.

Come riportato, si trattava soltanto di un'esercitazione, una simulazione in vista di una eventuale emergenza da gestire nel corso dell'Anno Santo. Non c'è stato, ovviamente, alcun ferito, ma l'incendio, invece, era assolutamente reale (seppure controllato e appiccato per la simulazione) ed è stato spento dai vigili del fuoco come se si trattasse di una vera emergenza.

Hanno partecipato inoltre alla simulazione, si legge nel comunicato di presentazione, "come figuranti nel ruolo di vittime sullo scenario incidentale, oltre 70 volontari della Croce Rossa Italiana, che verranno distribuiti per le cure urgenti presso i vari Presidi ospedalieri. Grazie alla piena collaborazione del Gruppo Ferrovie dello Stato – Rete Ferroviaria Italiana, nonché di Trenitalia, che ha messo a disposizione il convoglio ferroviario, ed FS Security, è stato possibile ambientare lo scenario in uno degli scali ferroviari, la Stazione Ostiense, che verrà fortemente interessato dal transito dei pellegrini in occasione del prossimo Giubileo".