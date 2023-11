Incendio a Tor Bella Monaca nella notte: nove auto distrutte dalle fiamme Stando a quanto si apprende, all’altezza del civico 74 di via dell’Archeologia sono state incendiate nove automobili.

A cura di Enrico Tata

Incendio a Tor Bella Monaca, periferia Est di Roma. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. Stando a quanto si apprende, all'altezza del civico 74 di via dell'Archeologia sono state incendiate nove automobili. L'intervento dei pompieri, fanno sapere le forze dell'ordine, ha evitato che il rogo coinvolgesse un appartamento al primo piano di un palazzo. Per fortuna, soltanto le tapparelle sono andate a fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Casilino, che stanno accertando la dinamica dei fatti.